Bakan Akar, Yunan mevkidaşı ile görüştü
Haber Giriş:
Milli Savunma Bakanı Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
Görüşmede karşılıklı savunma ve güvenlik konuları, Brüksel’de düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı ile Yunanistan’da yapılacak Güven Artırıcı Önlemler toplantısına yönelik hazırlıklar ele alındı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Etiketler: son dakika hulusi akar Nikolaos PanagiotopoulosSon Güncelleme: 5 Şubat 2020 Çarşamba 14:11
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