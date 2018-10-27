Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve ABD halkına başsağlığı diliyorum. Terörist saldırıyı kınıyorum" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin sunduğu 4 bakan adayı meclisten güvenoyu aldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
İsrail'den ABD'deki sinagog saldırısı ile ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'deki sinagoga silahlı saldırıyı kınadı
Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı