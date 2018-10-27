  • 27 EKIM 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.59
    EURO 6.379
  • BIST 90541.53
    ALTIN 221.523
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'deki sinagoga silahlı saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'deki sinagoga silahlı saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve ABD halkına başsağlığı diliyorum. Terörist saldırıyı kınıyorum" dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABDdeki sinagoga silahlı saldırıyı kınadı

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler: cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER