Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kimyasal silahların kullanılması kabul edilemez

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"Kimyasal silahların kullanılması kabul edilemez"

Macron, Suriye'de kalıcı çözüm için ateşkesin önemini vurgulayarak şunları söyledi:

"Oldukça önemli bir konu üzerinde konuştuk. Ben 1 yılı aşkın bir süre önce bu tür süreçlerin birbirine yaklaşması gerektiğini söylemiştim. Bugünkü zirve de bu yönde bir başka adım oldu. Bizim önceliğimiz terörle mücadele. Kimyasal silahların kullanılması kim kullanırsa kullansın kabul edilemez.

Suriye'de aslında iki savaş süre geliyor. Hep birlikte terör gruplarına sürdürdüğümüz ve bir de Suriye'deki rejimin kendi muhaliflerine sürdürdüğü çatışma. Bu durum sürdürülebilir değil. Siyasi çözüm önemli. Tüm Suriyelilerin ülkelerine dönebilmeleri için siyasi çözüm sağlanması gerekiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İdlib'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkes son derece önemli.https://t.co/UJ6WoyN4je pic.twitter.com/OuPIDsw4A8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Ekim 2018

İdlib'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkes son derece önemli. Suriye halkı kendi geleceği hakkında söz hakkına sahip olmalı. Kapsayıcı bir Suriye'nin yeniden yapılandırılması çok önemli. Bugün rejim askeri olarak yeniden fetih mantığında davranıyor. Bu da Suriye'nin istikrarını sağlayacak bir yaklaşım değil. Bu zirve gerçekten de son derece yararlı bir aşama oldu, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tekrar teşekkürlerimi sunmak istiyorum."

Kaynak: TRT Haber