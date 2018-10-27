14 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara, Kandil ve Zap bölgelerine bugün hava harekatı düzenlendi.

Irak kuzeyinde yer alan Gara, Kandil ve Zap bölgelerine 27 Ekim 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan 14 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/oeiZd3GZzf — TSK (@TSKGnkur) 27 Ekim 2018

Harekatlar kapsamında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 14 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA