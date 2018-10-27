Suriye konulu dörtlü zirve sona erdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakaı Angela Merkel, Suriye konulu Dörtlü Zirve için İstanbul'a geldi. Tarihi zirve saat 16.20'de başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapmasının ardından toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Zirvede, Soçi mutabakatının ardından İdlib'deki durum başta olmak üzere, sahadaki genel gelişmeler ve siyasi çözüm süreci ele alındı.

Mistura sunum gerçekleştirdi

Zirvede, Türkiye'den; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan; Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Almanya ve Fransa'dan özel danışman ve temsilciler yer aldı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ve Astana platformunun Cenevre'de oluşturduğu "küçük grup"tan temsilciler, bu zirvede ilk kez bir araya geldi.

Suriye konulu dörtlü zirvede ana gündem, İdlib'deki ateşkesin sağlamlaştırılması ve Suriye krizine siyasi çözüm için ortak çabalar oldu.

Sahadaki gelişmeler, Soçi mutabakatının ardından İdlib'deki durum ve Astana ile Cenevre platformlarında sürdürülen siyasi çözüm süreci, zirvenin ana gündemini oluşturdu.

Suriye krizine kalıcı çözüm bulunmasına yönelik ortak çabaların uyumlulaştırılmasının hedeflendiği zirvenin sonunda dört ülkenin liderlerinin ortak bir bildiri kabul etmesi bekleniyor.

Zirveye katılan ülkelerin bayrakları, Vahdettin Köşkü'nde göndere çekildi.

Erdoğan, zirve öncesi liderlerle ayrı ayrı görüştü

Kısıklı'daki konutundan çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.06'da Suriye konulu dörtlü zirvenin yapılacağı Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Almanya Başbakanı Merkel özel uçakla İstanbul'a geldi.

Merkel'i, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer karşıladı.

Karşılama sonrası Merkel, Vahdettin Köşkü'ne ulaştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in uçağı saat 13.30 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Putin, yaklaşık 50 dakika sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da saat 14.04'te İstanbul'a iniş yaptı.

Macron, karşılamanın ardından Vahdettin Köşkü'nde liderlerle bir araya geldi.

Erdoğan, zirve öncesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayrı ayrı görüştü.

Kaynak: AA, TRT Haber