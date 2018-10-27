Milli Savunma Bakanı Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Suriye konulu dörtlü zirve öncesi Vahdettin Köşkü'nde Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Bakan Akar ile Şoygu arasındaki görüşmede İdlib'teki son durum başta olmak üzere, bölgesel güvenlik konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Suriye konulu dörtlü zirve

Türkiye, 2011 yılından bu yana iç savaşın devam ettiği, kan ve gözyaşının dinmediği Suriye için bir kez daha harekete geçti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde bugün bir araya gelecek.

Saat 15.00'te yapılması beklenen İstanbul zirvesi ile Astana ve Cenevre süreçleri için de yeni bir açılım sağlanması umuluyor. Masada, Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasının yarattığı tehdit de bir kez daha uluslararası kamuoyunun gündeminde olacak. Ayrıca, yasadışı yapılarla diyalog kurulmaması da ele alınacak bir diğer konu.

Dörtlü Suriye zirvesi, Türkiye'nin dünyayı ikna ettiğinin bir göstergesi olarak oldukça önemli. Almanya, Fransa, Rusya ve Türkiye'nin İstanbul'da bir araya gelmesi, uluslararası kamuoyunun Suriye meselesine verdiği desteği gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin zirveden en büyük beklentisi ise, Avrupa'nın Suriye meselesine dahil edilmesi.

Soçi mutabakatı

İstanbul'daki Dörtlü Suriye Zirvesi, Türkiye'nin tüm dünyanın takdirini kazanan İdlib mutabakatının ardından attığı ikinci kritik adım olmaya aday.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, en son 17 Eylül'de Soçi Zirvesi'nde bir araya gelmişti.

Soçi mutabakatında İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge kurulması gerektiği kararını almıştı.

Kaynak: AA