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Rusya Devlet Başkanı Putin: Suriye'de çözüm ancak diplomasi yoluyla mümkün olabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye konulu dörtlü zirve sonrası yaptığı açıklamada kalıcı çözümün ancak diplomatik yollarla olabileceğini söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin: Suriyede çözüm ancak diplomasi yoluyla mümkün olabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. 

"Barış ve istikrar sadece diplomatik yollarla mümkün"

Putin, Suriye'de kalıcı barış için diplomatik yolları adres göstererek şunları söyledi: 

"Türkiye'ye bu ortak çalışma için teşekkür ediyorum. Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa Suriye'de durumun normalleşmesi için çalışmaya devam edecektir. Bir bildiri kabul etmiştir. Barış ve istikrar sadece diplomatik yollarla mümkün. Daha hızlı ilerlemesine ve yapıcı bir tavır sergileyen Suriye temsilcilerini bu sürece dahil etmemiz gerekiyor. Suriye için uluslararası toplumun el ele çaba sarfetmesi lazım.

 


 

Rusya Astana'nın garantör ülkesi olarak faal bir şekilde katılacak bu çalışmaya. Uluslararası toplumun el ele çaba sarf etmesi lazım."

"Yıl sonuna kadar Anayasa Komitesi oluşturulacaktır"

Rusya Devlet Başkanı Putin, komitenin kurulmasıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Bu çalışmanın ilerlemesi için saygın, sakin bir şekilde yürütülmelidir. Suriye'nin meşru hükümetine saygı duyulmalıdır. Saygı duymaktan yola çıkarak ve muhalefetle verimli bir diyalog kurmak maksadıyla bugünkü sonuç bildirisini de esas alarak yıl sonuna kadar ilgili şartlar oluşursa Anayasa Komitesi tamamen oluşturulacaktır ve faaliyetlerine başlayacaktır. Hem Suriye hükümetiyle hem de İran'daki partnerlerimizle istişare yapmamız gerekiyor. İran olmadan bu konu çözülemez."  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: vladimir putin, rusya
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