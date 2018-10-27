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Almanya Başbakanı Merkel: Suriye'de kalıcı barış için siyasi çözüm gerekmektedir

Almanya Başbakanı Merkel, Suriye konulu dörtlü zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında, kalıcı barışın ancak siyasi çözümle sağlanabileceğini işaret etti.

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Almanya Başbakanı Merkel: Suriyede kalıcı barış için siyasi çözüm gerekmektedir

Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"Kesinlikle askeri yollarla çözülemez"

Başbakan Merkel, Suriye'de kalıcı ve istikrarlı çözümün askeri yollarla çözülemeyeceğini belirterek, siyasi çözümü işaret etti. 

Merkel şunları söyledi: 

"Son derece verimli bir zirve oldu. Nihai bir çözüm elde etme açısından tabi ki yeterli değil ama çok iyi bir toplantı olmuştur. Bir taraftan terörle mücadele diğer taraftan kendi halkına yürüttüğü bir savaş söz konusudur. BM kapsamında bir çözüm bulmak istiyoruz. Bir çok insani felaket gördük. Daha fazla insani felaketlerin olmaması için elimizden geleni yapmak istemekteyiz. 

 


 

Anayasa Komitesi'nin yıl sonuna kadar bir araya gelebilmesi için katkıda bulunmak istemekteyiz. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle askeri olarak çözülemez. Siyasi bir çözüm gerekmektedir. Güvenli bir vatan olması gerekmektedir. Ortak bir irademiz vardı, çözüm aciliyeti hepimizin gördüğü bir gereksinim."

Merkel, gazetecilerin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili sorusuna, "Failler ortaya çıkarıldıktan sonra Avrupa Birliği genelinde gerekenlerin yapılacağını taahhüt etmek isterim" yanıtını verdi. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: suriye, Angela Merkel
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