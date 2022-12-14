Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Türkmenistan’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’da ikili temasları kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile bir araya geldi https://t.co/0cZEXEUOG0 pic.twitter.com/je2R9ixUH4 — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) December 14, 2022

Dün akşam Türkmenistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", dün TSİ 21.15'te Türkmenbaşı Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Havalimanında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral ile diğer ilgililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin düzenleneceği Hazar Denizi kıyısındaki ülkenin "turizm üssü" Avaza bölgesine geçti.

Üçlü zirvedeki ana gündem başlığı enerji

Türkmenistan, dünyada en büyük doğal gaz rezervine sahip ülkeler arasında 4’üncü sırada.

Bu çerçevede liderler, Türkmen doğal gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya transferi konusunu ele alacak, yol haritasını konuşacak.