Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yaklaşık 600 ekip, 1 insansız hava aracı, 1 helikopter ve 21 narkotik köpeği olmak üzere özel harekat unsurlarımız dahil bir operasyon gerçekleştirildi. 197 hedefimiz vardı 182’si gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şanlıurfa'da konuşuyor. https://t.co/6M7D0iBImC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 14, 2022

Kökünü Kurutma operasyonları neticesinde Avrupa'nın tamamının teslim olduğu uyuşturucuyu ülkemizde bitireceğiz. Bu operasyonları devam ettireceğiz. Devletin mücadele gücünü ve azmini göstereceğiz.

Bu operasyonlar aylarca takip gerektiren operasyonlardır. Anlık operasyonla yakaladığımız torbacısından organizatörüne kadar var. Ancak bu operasyonlar planlamayla olduğu için tutuklama oranları yüksek. Dünya ölçeğinde de Türkiye ölçeğinde de bu böyledir. Buradaki temel amaç arzın hattını kesmektir.

8 ilde 'Zincir-2' operasyonu: 176 gözaltı

Bugün bir de kaçakçılık operasyonu da yapıldı. Zincir-2 operasyonu. Kaçak alkol ile olan zincirin deşifre edilmesi amaçlandı. Yaklaşık 8 ilde faaliyet gösteren 12 suç grubu deşifre edildi.

İnsan sağlığını tehdit eden ürünleri dezenfektan ve yüzey temizleyicisi adı altında piyasaya sürdükleri, marka ve etiket sahteciliği yöntemlerine başvurdukları belirlendi. Bu operasyonda, 8 ilde 590 adreste 217 şüphelinin gözaltına alınması planlanıyordu. Şu ana kadar 176 kişi gözaltına alındı, operasyon devam etmektedir.

Milletimiz sağlığıyla oynayanara, dolandırıcılara, sahtecilere gerekli cezayı vermek için bu operasyonlar yürütülüyor. Türkiye'nin neresinde olursa olsun suçla mücadelemiz devam edecektrir. Suçluların alanlarını daraltıp adalete teslim edeceğiz.