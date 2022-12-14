Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği bu kez Türk dünyası ülkelerinin liderleriyle devam ediyor.

Cumhurbaşkanı, 1 yıllık aranın ardından yeniden Türkmenistan'da...

Erdoğan burada Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Üçlü zirve Avaza'da

Türkmenistan'ın turizm bölgesi Avaza, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya gelecek.

Görüşmede mevcut ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar tüm boyutlarıyla değerlendirilecek.

Üçlü zirvedeki ana gündem başlığı enerji

Türkmenistan, dünyada en büyük doğal gaz rezervine sahip ülkeler arasında 4’üncü sırada.

Bu çerçevede liderler, Türkmen doğal gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya transferi konusunu ele alacak, yol haritasını konuşacak.

"Temennim odur ki Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirelim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yapmıştı.

Buradaki konuşmasında Türkmen gazının taşınması konusunda açıklamalarda bulundu.

"Bu Avaza Zirvesi, ağırlıklı olarak doğal gaz konusundaki adımı atmaya yöneliktir. Bunun için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanım da şu anda bu zirvede bizimle beraber olacak. Orada bu görüşmeleri yapacağız. Tabii bir diğer tarafta da, İlham Bey'in olması, o da bu süreç için önem arz ediyor. Bunları orada üçlü olarak konuşacağız. Temennim odur ki Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirelim."

Erdoğan-Aliyev-Berdimuhamedov buluşmasında bölgesel ve küresel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde de bulunulacak. Ardından devlet başkanları, heyetlerarası görüşmeler de gerçekleştirilecek.