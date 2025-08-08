Çok Bulutlu 30.7ºC Ankara
Gündem
AA 08.08.2025 16:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu şehit annesine ulaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine gönderdiği mektubu, Mersin'de şehit annesi Selime Bayer'e teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu şehit annesine ulaştı

Uygur, Tekirdağ'da 1988'de meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Er Mehmet Bayer'in Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'nde yaşayan annesi Selime Bayer'i ziyaret etti.

Şehit ailesiyle yakından ilgilenen Uygur, daha sonra Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin mektubunu şehit annesine teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu şehit annesine ulaştı

Uygur, daha sonra AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Abacı ve İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Karagöz ile Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mersin Recep Tayyip Erdoğan Terörsüz Türkiye
OKUMA LİSTESİ