Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu şehit annesine ulaştı

Uygur, Tekirdağ'da 1988'de meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Er Mehmet Bayer'in Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'nde yaşayan annesi Selime Bayer'i ziyaret etti.

Şehit ailesiyle yakından ilgilenen Uygur, daha sonra Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin mektubunu şehit annesine teslim etti.

Uygur, daha sonra AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Abacı ve İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Karagöz ile Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.