Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı bakan ve danışmanları ile 28 Eylül’de basketbol maçı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynanan maçta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yer aldı.

Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takımı, 50-24 kazandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntülerin bir kısmını paylaştı. Karşılaşmanın devamının yarın Erdoğan’ın sosyal medya hesabından yayınlanacağı bilgisini verdi.