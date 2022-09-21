Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile görüştü.

[Fotoğraf: AA]

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da yer aldı.

Erdoğan, ABD’li Senatör James Risch’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör James Risch'i kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir araya geldi.

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Liz Truss ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New Yorkta temasları sürüyor. Erdoğan, İngiltere Başbakanı Liz Truss ile bir araya geldi.