Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta diplomasi trafiği sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve ABD’li Senatör James Risch, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir araya geldi.
Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile görüştü.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da yer aldı.
Erdoğan, ABD’li Senatör James Risch’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör James Risch'i kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir araya geldi.
Erdoğan, İngiltere Başbakanı Liz Truss ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New Yorkta temasları sürüyor. Erdoğan, İngiltere Başbakanı Liz Truss ile bir araya geldi.
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