Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı yoğun olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öglen saatlerinde Ulus'ta Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek.
Bu programın ardından Beştepe'ye geçecek, Büyükelçi Güven Mektupları Takdim Törenine katılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki tören saat 15.00'te başlayacak.
Törende Arnavutluk Büyükelçisi güven mektubunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edecek.
5 ülkenin büyükelçisi güven mektubu sunacak
Sonrasında ise sırasıyla Filipinler, Yunanistan, Brundi ve Kore Cumhuriyeti büyükelçileri güven mektuplarını Erdoğan'a sunacak.
Erdoğan, akşam saatlerinde ise AK Parti Genel Merkezi'ne geçecek ve büyükelçilerle iftar programına katılacak.