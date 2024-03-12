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Gündem
TRT Haber 12.03.2024 06:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı yoğun olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek. Sonrasında Beştepe'de güven mektubu taktim törenine katılacak, 5 ülkenin büyükelçisini kabul edecek. Akşam saatlerinde ise AK Parti Genel Merkezi'nde büyükelçilerle iftar programına katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı yoğun olacak
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öglen saatlerinde Ulus'ta Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek.

Bu programın ardından Beştepe'ye geçecek, Büyükelçi Güven Mektupları Takdim Törenine katılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki tören saat 15.00'te başlayacak.

Törende Arnavutluk Büyükelçisi güven mektubunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edecek.

5 ülkenin büyükelçisi güven mektubu sunacak

Sonrasında ise sırasıyla Filipinler, Yunanistan, Brundi ve Kore Cumhuriyeti büyükelçileri güven mektuplarını Erdoğan'a sunacak.

Erdoğan, akşam saatlerinde ise AK Parti Genel Merkezi'ne geçecek ve büyükelçilerle iftar programına katılacak.

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