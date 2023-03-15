Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 12.00'de AK Parti'nin Meclis'teki grup toplantısında konuşacak.

Erdoğan'ın grup toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yoğun bir görüşme trafiği olacak.

Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17.30'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile saat 19.45'te de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek.

Erdoğan iki mevkidaşıyla da ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı son olarak saat 20.45'te de Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul edecek.