Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 10:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ustaosmanoğlu için başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başsağlığı mesajında, "Ömrünü İslam’a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Ömrünü İslam’a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 23, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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