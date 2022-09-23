Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tripoliçe Katliamı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybeden Müslüman Türk ve Arnavutları andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "23 Eylül 1821 günü gerçekleştirilen, binlerce Müslüman Türk'ün, Arnavut kardeşlerimizin ve Yahudilerin acımasızca, barbarca katledildiği Tripoliçe Katliamı'nı unutmadık, unutmayacağız." ifadesini kullandı.
23 Eylül 1821 günü gerçekleştirilen, binlerce Müslüman Türk’ün, Arnavut kardeşlerimizin ve Yahudilerin acımasızca, barbarca katledildiği Tripoliçe Katliamı’nı unutmadık, unutmayacağız. pic.twitter.com/3dTd0Fl1n2— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 23, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk
Son Haberler
- 17:14
- 17:12
- 17:01
- 17:09
- 16:53
Sıradaki Haber
Bakan Bilgin: 90 bin taşeronun kadroya geçirilmesiyle ilgili çalışma tamam
Yükleniyor lütfen bekleyiniz