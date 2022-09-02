Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Meteöz'ün ailesine başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Meteöz'ün ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileğini iletti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
Sıradaki Haber
Avukatlık asgari ücret tarifesi onaylandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz