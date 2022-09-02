Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 15:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye" paylaşımı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadaki "tek kelime akımı"na "Türkiye" paylaşımıyla katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel manada bir akım haline dönüşen sosyal medya etkinliği, "One Word Challange" adıyla biliniyor.
Türkiye— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 2, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Twitter
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