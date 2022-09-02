Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avukatlık asgari ücret tarifesi onaylandı
[Fotograf: AA]
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni onayladı.
Adalet Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından onaylanmıştır. Yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilen yeni tarife avukatlarımıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
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