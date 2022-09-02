Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 15:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongolu mevkidaşı N'Guesso ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N'Guesso ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü.
Görüşme, basına kapalı yapıldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Demokratik Kongo Cumhuriyeti
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