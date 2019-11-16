AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, beraberinde Vali Mahmut Demirtaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve diğer ilgililerle, Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'nin Rasulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin ateş açmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Hereklioğlu'nun Narlıören Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Çelik ve beraberindekiler, şehidin babaevi önünde kurulan taziye çadırında aileye başsağlığı dileklerini iletti.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına taziye telefonu

AK Parti Sözcüsü Çelik, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı cep telefonuyla arayarak baba Turgut Hereklioğlu ile görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, şehidin babasına başsağlığı dileklerini iletti.

[Fotoğraf: AA]

Baba Hereklioğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Suriye'nin Resulayn bölgesinde 11 Ekim'de YPG/PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olmuştu.

Kaynak: AA