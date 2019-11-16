Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen sürü insansız hava araçları (İHA) GPS'ye ihtiyaç duymadan görev yapabilecek.

Sürü İHA konseptindeki gelişim

Sürü İHA konsepti halen 20'den fazla İHA ile sürdürülüyor. Sürüde yer alan İHA'ların her biri farklı görevleri yerine getirebiliyor.

KERKES Projesi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının geçen yıl çağrıya çıktığı Robotik Teknolojilerinin Geliştirilmesi Geniş Alan Çağrıları (SAGA) sonucunda kurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesini'nin başlatıldığını duyurdu.

Demir sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"Geleceğin harekat ortamına bugünden hazırlanıyoruz. Yapay zeka destekli sürü İHA kabiliyetinden sonra, İHA’ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesini başlattık."

Kaynak: TRT Haber