Siyanürle intihar vakalarının artması Ankara'da mercek altına alınacak.

Gelecek hafta geniş kapsamlı bir toplantı yapılacak.

Toplantıya Tarım ve Orman, Ticaret, Sağlık ve Adalet Bakanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanlığı'ndan yetkililer katılacak.

Siyanürün nasıl temin edildiği ve teminin nasıl engelleneceği gibi konular masaya yatırılacak.

Aile Bakanlığı komisyon kurdu

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da söz konusu olayları ve etkilerini araştırmak üzere araştırma komisyonu kurdu.

Konuyla ilgili detaylı bir rapor hazırlanacak ve önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olaya ilişkin görüntülerin paylaşılması ile ilgili de uyarılarda bulundu.

Görüntülerin mağdur aileleri olduğu kadar toplumu da yaraladığını belirtti.

Basın mensuplarından da kullanılan dil, video ve fotoğraflar konusunda üst düzeyde hassasiyet göstermeleri istendi.

Kaynak: TRT Haber