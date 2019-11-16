Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki yedinci kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını açıkladı.

Kamışlı-Derik sektöründe icra edilen yedinci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara araç ve İHA’lar iştirak etti.

Havadan helikopterle de desteklenen devriye faaliyeti, 10 kilometre derinlikte ve 26 kilometre uzunluğundaki güzergâhta icra edildi.

Kaynak: TRT Haber