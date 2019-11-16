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Rusya ile 7. ortak kara devriyesi tamamlandı16 Kasım 2019 Cumartesi 11:18 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 11:39
Türk ve Rus askeri unsurları, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki yedinci kara devriyesini tamamladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki yedinci kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını açıkladı.
Kamışlı-Derik sektöründe icra edilen yedinci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara araç ve İHA’lar iştirak etti.
Havadan helikopterle de desteklenen devriye faaliyeti, 10 kilometre derinlikte ve 26 kilometre uzunluğundaki güzergâhta icra edildi.
Kaynak: TRT Haber
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