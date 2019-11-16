Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenecek Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesi dışında kimseyi bırakmayacak bir sistem kurduk. Bu sistemde herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz." dedi.

Erdoğan, "Artık vatandaşlarımız istedikleri hastaneden sağlık hizmeti alabilmekte, istedikleri eczaneden ilaçlarını temin edebilmektedir. Kayıt dışı istihdamı yüzde 52'den yüzde 36 seviyesine indirdik. Aktif sigortalı sayısını 12 milyondan 21 milyon 410 bine çıkardık. İnsanımıza sadece iş değil, yüksek hayat standardı da sağlamayı amaçlıyoruz. Bunun için istihdam politikası geliştirilmesine önem veriyoruz. İstihdamda son dönemde yaşadığımız kayıpları da hızla telafi ediyoruz, edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Açılışını yaptığımız Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezlerinin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

"Hizmetlerin kalitesi yükseldi"

Türkiye'nin son 17 yılda yaşadığı büyük değişimin en somut hissedildiği alanların başında sosyal güvenlik sistemimiz geliyor. Geçmişte işçi için ayrı, memur için ayrı, esnaf için ayrı verilen hizmetleri tek çatı altında birleştirdik. Böylece hem hizmet sunumunda hem de kalitede standardı sağladık.

Elektronik devlet uygulamaları ile geçmişte fiziki mekanlarda yürütülen pek çok hizmeti elektronik ortama taşıdık. Sosyal güvenlik borçlarının ödemesini kolaylaştırmak için yapılandırmalar çıkardık.

"Emekli maaşlarını 4 kata varan oranda artırdık"

Pek çok kesime fiili hizmet süresi zammı hakkı vererek çalışma adaletini gözettik. Emekli maaşlarını insani düzeyde hayat sürecek düzeye çıkardık. Emekli maaşlarını 4 kata varan oranda artırdık. Hiç bir emekli maaşının bin liranın altında kalmamasını sağladık. Emeklilerimize Kurban ve Ramazan Bayramlarında 1000'er lira ikramiye vermeye başladık.

Tasarruf teşvik fonu ve konut edindirme yardımı kesintilerini yıllar sonra tüm hak sahiplerine ödeyerek devletin milletine borçlu kalmasının önüne geçtik.

"Elektronik reçete sistemi ile yanlış ilaç verilmesinin önüne geçtik"

Son 17 yılda sosyal güvenlik alanının sağlık hizmetleri boyutunda çok önemli ilerlemeler sağladık. Prim borcu sürelerini esnettik. Ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesi dışında kimseyi bırakmayacak bir sistem sunduk. Bir ilaç reçetesinin içerisindeki ilaçların hastaneden ya bir tanesini ya da iki tanesini alabiliyorduk hatırlıyoruz o günleri değil mi? Şimdi böyle birşey yok. Elektronik reçete sistemi ile yanlış ilaç verilmesinin önüne geçtik.

Ateşli silah ve trafik kazaları kaynaklı 3 boyutlu protez ihtiyacı bedellerini onları da karşılamaya başladık. Protez olayında da annelerin, babaların yanındayız.

Bay Kemal IMF kapısını CHP zihniyeti açtı, biz değil. Daha önce yüzde 8,4 seviyesine kadar düşürdüğümüz işsizlik oranı, geçtiğimiz yılın ağustos ayında maruz kaldığımız kur, enflasyon, faiz saldırısının ardından yüzde 14'e kadar çıktı. Bu oranın özellikle eylül verisinin de belli olmasıyla birlikte yeniden düşmeye başlamasını bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomideki genel toparlanma ve yeniden büyüme sürecinin etkisiyle, önümüzdeki yıl çok daha sevindirici bir istihdam artışı bekliyoruz.https://t.co/PYBPQHBDcZ pic.twitter.com/kODWFengXZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 16, 2019

İstihdamı ekonomik boyutu yanında sosyal yönüyle de destekledik. Kayıt dışı istihdamı yüzde 52 seviyesinden yüzde 36 seviyesine indirdik. Aktif sigortalı sayısını 12 milyondan 21 milyon 410 bin seviyesine çıkardık. 17 yıl önce göreve geldiğimizde ihracatımız 36 milyar dolardı şimdi 171 milyar dolara çıktı. İnsanlarımıza sadece iş değil aynı zamanda yüksek bir yaşam standardı sağlamayı amaçlıyoruz. Hedefimiz çalışan herkesin kayıt altında olmasını sağlamaktır. Kadınlara ve gençlere özel istihdam programları geliştirdik. Ekonomideki genel toparlanma ve yeniden büyüme sürecinin etkisiyle önümüzdeki yıl çok daha sevindirici bir istihdam artışı bekliyoruz.

Cari işlemler hesabının eylül ayı itibarıyla verdiği fazla 5,9 milyar dolara çıktı bakın eskiden açık veriyordu şimdi fazla veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz oranları daha da inecek ve enflasyon da inşallah 2020'de tek haneli rakama inecek.https://t.co/PYBPQHBDcZ pic.twitter.com/JfiN2qNw1K — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 16, 2019

"Enflasyon da tek haneli rakama inecek"

Görünen o ki, bu yıl turist sayısı 50 milyonu aşacak. Türkiye artık önemli bir destinasyon oldu dünyada. Faiz, yüzde 40'a doğru gitmişti. Yeni Merkez Bankası Başkanımızla beraber şu anda faiz oranı yüzde 13,5'a kadar indi, daha da inecek. Faizlerin düşürülmesiyle konut ve araç satışında gözle görülür bir artış var. Enflasyon da inşallah tek haneli rakama inecek 2020'de.

Verilen hizmetlerin hem yelpazesi genişlediği hem kalitesi yükseldiği halde sosyal güvenlik kurumumuzun gelirlerinin giderlerini karşılama oranı yüzde 71,5'ten yüzde 89,4'e çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İskandinav ülkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle battı. Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman olsun ve parasını da en güzel şekliyle alsın. Milletimin zararına olan bir şeye seçim kaybetsek de yokum.https://t.co/PYBPQHBDcZ pic.twitter.com/0KPsu7rItn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 16, 2019

Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Tutturmuşlar erken yaşta emeklilik, İskandinav ülkeleri bu sistem yüzünden battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler. Milletimin zararına olan bir şeye seçim kaybetsek de yokum.

"Bu millet bir şeye inandı mı bunu başarır"

Son Amerika seyahatini izlediniz ve Amerika seyahatinde yaptığımız görüşmeler, orada vardığımız neticeler ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Mehmetçiğimizin özellikle Suriye'nin kuzeyinde aldığı başarı ve kazandığımız hamdolsun o mücadele bir şeyi ortaya koyuyor: Bu millet bir şeye inandı mı bunu başarır.

"Bay Kemal teröristlerle beraber yürüdü"

Bay Kemal teröristlerle beraber yürüdü. PKK ile beraber yürüdü, PKK'nın destekleriyle beraber yürüdü ve bu gerçekler belgelerle, filmlerle her şeyiyle elimizde.

"Türkiye kuşatmalarla teslim olacak bir ülke değildir"

Ülkemize yönelik saldırıların, önümüze kurulan tuzakların, maruz kaldığımız haksız baskıların bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor. Ama şu gerçeği de herkes görüyor. Türkiye bu tür ucuz numaralarla tehditlerle baskılarla kuşatmalarla teslim olacak bir ülke değildir, bir millet değildir.

Kaynak: TRT Haber