Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de "Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi" esnasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Erdem Aydın'ın ailesine telgraf göndererek taziyelerini iletti.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de şehit olan Uzman Çavuş Erdem Aydın'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de "Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi" esnasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Erdem Aydın'ın ailesine telgraf göndererek taziyelerini iletti.
Kaynak: AA