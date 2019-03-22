Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de "Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi" esnasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Erdem Aydın'ın ailesine telgraf göndererek taziyelerini iletti.

Kaynak: AA