Dışişleri Bakanı ve İİT İcra Komitesi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ortak basın toplantısında konuştu.

Terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Çavuşoğlu, Yeni Zelanda devletine ve halkına başsağlığı, sabır ve metanet dileklerini sundu.

Çavuşoğlu, insanlık dışı terör eyleminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye'nin zirve dönem başkanlığı çerçevesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Yeni Zelanda'ya gittiklerini hatırlatarak, saldırı kurbanlarının yakınları, halen tedavi gören yaralılar ve saldırıya uğrayan camilerin yöneticileriyle duygusal anlar yaşadıklarını anlattı.

İİT'nin selamlarını ve dayanışma mesajlarını ilettiğini aktaran Çavuşoğlu, Yeni Zelanda halkının da bu ziyaretten çok mutlu olduğunu gördüklerini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Tüm bu nefret söylemlerine, bunun olağan kıldığı şiddet ve teröre karşı tepkimizi beyanlarımızla ve fiili adımlarımızla inşallah göstereceğiz" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Yükselen ırkçı terörün ayak izlerini geriye doğru izlediğimizde İslam düşmanı, yabancı düşmanı, göçmen düşmanı söylemlerin ve bunları yayan siyasetçilerin ve hatta medyanın sorumluluklarını görüyoruz" dedi.

"Barış, bizim dinimiz İslam'ın adında ve merkezindedir"

Hiçbir dinin şiddet ve terörle tanımlanamayacağını ifade eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Hiçbir din ve inanç, şiddet ve terörle tanımlanamaz. Barış, bizim dinimiz İslam'ın adında ve merkezindedir."

"Bu tür saldırılar İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bir mekanizma tarafından yakından izlenmeli"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Müslümanların karşılaştığı sorunlar ile bunların çözümü konusunda çok taraflı uluslararası platformlarda süreklilik arz edecek şekilde hep birlikte çalışmamız önemlidir. Bu tür saldırılar İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bir mekanizma tarafından yakından izlenmeli, kayıt altında tutulmalı ve bunlar Batı dünyası ve kamuoyları nezdinde kararlı bir şekilde gündeme getirilmelidir" dedi.

"Terörün dili, dini, ırkı yok"

İİT Genel Sekreteri Useymin, "Bütün liderlere şunu söylememiz lazım; bu terörün dili, dini, ırkı yok, terör her zaman terör olmaya devam etmiştir. Biz dillerimizi yumuşatmazsak, Müslümanlara karşı nefret söylemini engellemezsek bu tür saldırılar devam edecektir" dedi.

"Müslümanlara yapılan saldırı, türünün en vahşi örneğiydi"

İİT Genel Sekreteri Useymin, Yeni Zelanda'daki saldırıyla ilgili, "Bu saldırı, aslında bizim için bir dönüş noktası sayılabilir. Müslümanlara yapılan bu saldırı, türünün en vahşi örneğiydi. Yeni Zelanda'da yapılan bu saldırı hiçbir şekilde atacağımız adımların azaltılmasına ya da bitirilmesine engel olamayacak" diye konuştu.

Kaynak: AA