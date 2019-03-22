Yeni Zelanda'da Ä°ki Camiye YÃ¶nelik TerÃ¶rist SaldÄ±rÄ± ve MÃ¼slÃ¼manlara KarÅŸÄ± Nefret ve TahammÃ¼lsÃ¼zlÃ¼kle MÃ¼cadele Konusunda Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± DÃ¼zeyinde AÃ§Ä±k KatÄ±lÄ±mlÄ± Acil Ä°cra Komitesi ToplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenen toplantÄ±, Kur'an-Ä± Kerim tilavetiyle baÅŸladÄ±.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Yeni Zelanda BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Winston Peters ile Ä°Ä°T Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in konuÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan toplantÄ± basÄ±na kapalÄ± yapÄ±ldÄ±.

ToplantÄ±da ayrÄ±ca CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan da katÄ±lÄ±mcÄ±lara hitap etti.

Aile fotoÄŸrafÄ±nÄ±n ardÄ±ndan MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Yusuf bin Ahmed el-Useymin basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

IÌ‡IÌ‡T IÌ‡cra Komitesinde yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "Yeni Zelanda'daki masum insanlarÄ± hedef alan dehsÌ§et verici ve alcÌ§akcÌ§a IÌ‡slamofobik teroÌˆr saldÄ±rÄ±larÄ±" kÄ±nandÄ±.

Kaynak: AA