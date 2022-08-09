Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 13:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
[Fotoğraf: Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Halil Koç'un ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucu yaralanan ve sevk edildiği hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un ailesine taziye mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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