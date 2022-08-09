Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucu yaralanan ve sevk edildiği hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un ailesine taziye mesajı gönderdi.