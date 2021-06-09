Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 19:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Egemen Öztürk'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevi başında meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Öztürk'ün ailesine bir mesaj göndererek, taziye dileklerini iletti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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