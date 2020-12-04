Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta şehit olan polis memuru Barış Göl'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıda yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Barış Göl'ün ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Cenazesi Osmaniye'de toprağa verildi
Oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya giden ekibe silahla ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Göl'ün cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.
Göl'ün cenazesi, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, cenaze töreninin yapılacağı Asri Mezarlık Kompleksi Camii'ne getirildi.
Törene şehidin yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Albay Hakan Yener Demirel, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.