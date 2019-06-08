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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
08 Haziran 2019 Cumartesi 15:08 - Son Güncelleme 08 Haziran 2019 Cumartesi 15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Uzman Onbaşı Fatih Öz ile Gaziantep'te şehit düşen polis memuru Ekrem Kurtoğlu'nun ailelerine başsağlığı diledi.
Uzman Onbaşı Fatih Öz, Hakkari'de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit düşmüştü. Polis memuru Ekrem Kurtoğlu ise, Gaziantep'te kavgayı engellemek isterken şehit olmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öz ve Kurtoğlu'nun ailelerine birer başsağlığı telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA
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