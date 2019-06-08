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Tunceli'de mağarada sıkıştırılan 5 terörist etkisiz hale getirildi
08 Haziran 2019 Cumartesi 11:44 - Son Güncelleme 08 Haziran 2019 Cumartesi 16:07
Tunceli'de jandarma ekipleri tarafından bir mağarada kıstırılan 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bağcılar'da muhtarlarla bir araya geldiği programda Tunceli Kutu Deresi'nde 5 teröristin mağarada kıstırıldığını, operasyonun devam ettiğini duyurmuştu.
Uzun zamandır takip edilen 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
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