Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 23:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pilotlara tebrik
[Fotoğraf: Erdoğan Dijital Medya]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla pilotları tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'dan İstanbul'a giderken "ANK" uçağındaki pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutlayarak, bir süre sohbet etti.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla pilotları tebrik etti. pic.twitter.com/TRRkHIz4SF— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) April 26, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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