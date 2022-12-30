Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pele için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilyalı futbolcu Pele'nin vefatı nedeniyle sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya futbolunun en büyük isimlerinden biri olan Pele'nin ölümü beni derinden üzdü. Efsanesi olduğu Brezilya halkının bu büyük acısını yürekten paylaşıyor; ailesine, taraftarlarına ve tüm sporculara başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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