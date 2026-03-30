Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel hakkında tazminat davası ve suç duyurusu

Avukat Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Özel'in söz konusu mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan "yakışıksız ifadeler" ve "mesnetsiz ithamlar" kullandığını belirtti.
Aydın, bu ifadeler nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL tutarında manevi tazminat davası açıldığını kaydetti.
Hukuki girişimlerin tazminat davasıyla sınırlı kalmadığını ifade eden Aydın, Özgür Özel hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.