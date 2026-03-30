Çok Bulutlu 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 30.03.2026 17:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel hakkında tazminat davası ve suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Kuşadası mitingindeki ifadeleri nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açıldığını ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

[Fotograf: AA]

Avukat Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Özel'in söz konusu mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan "yakışıksız ifadeler" ve "mesnetsiz ithamlar" kullandığını belirtti.

Aydın, bu ifadeler nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL tutarında manevi tazminat davası açıldığını kaydetti.

Suç duyurusunda bulunuldu

Hukuki girişimlerin tazminat davasıyla sınırlı kalmadığını ifade eden Aydın, Özgür Özel hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü"ne ilişkin paylaşım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
