Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Sesigüzel için taziye mesajı

Ses sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesigüzel, tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle 86 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sesigüzel'in vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun."