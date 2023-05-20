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Gündem
TRT Haber 20.05.2023 14:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Sesigüzel için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yaşında kalp yetmezliğinden hayatını kaybeden Nuri Sesigüzel için başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Sesigüzel için taziye mesajı
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Ses sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesigüzel, tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle 86 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti
Sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sesigüzel'in vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun."

 

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