Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 23:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil paylaşımı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, edebiyatçı Nuri Pakdil'in vefatının 2. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan dava adamı merhum Nuri Pakdil Beyefendi’yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yâd ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, edebiyatçı Nuri Pakdil'in vefatının 2. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Edebiyatımızın ve kültür dünyamızın unutulmayacak ismi, kalbi Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan bir dava adamı olan merhum Nuri Pakdil Beyefendi’yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yâd ediyorum" dedi.
Edebiyatımızın ve kültür dünyamızın unutulmayacak ismi, kalbi Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan bir dava adamı olan merhum Nuri Pakdil Beyefendi’yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/oGQwKB7IxR— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2021
Etiketler: Kudüs Recep Tayyip Erdoğan
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