Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, edebiyatçı Nuri Pakdil'in vefatının 2. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Edebiyatımızın ve kültür dünyamızın unutulmayacak ismi, kalbi Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan bir dava adamı olan merhum Nuri Pakdil Beyefendi’yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yâd ediyorum" dedi.