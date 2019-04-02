Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Miraç Kandili dolayısıyla mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İslam Âleminin ve milletimizin Miraç gecesini tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Miraç Gecemiz Mübarek Olsun."

İslam Âleminin ve milletimizin Miraç gecesini tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. pic.twitter.com/8KtkewiANQ — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 2 Nisan 2019

Kaynak: TRT Haber