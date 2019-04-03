Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili ülke genelinde camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

İstanbul

Kandil dolayısıyla erkek, kadın, genç, yaşlı çok sayıda kişi, Eyüp Sultan Camisi'nde saf tuttu.

Eyüp Sultan Camii'nde düzenlenen program kandil programında, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz da namaz sonrası vaaz verdi.

Hazreti Peygamber'in Miraç'tan Müslümanlara getirdiği en değerli şeyin 5 vakit namaz olduğunu dile getiren Yılmaz, "Miraç, Peygamber Efendimiz'e Allah'ın bir armağanıdır. Bizim, Hazreti Peygamber gibi, fizik aleminden metafizik aleme, beden aleminden ruh alemine, alemin Rabb'ine doğrudan İsra ve Miraç gerçekleştirme şansımız elbette yoktur. Bunu biliyoruz ama inanıyoruz ki bizim de gönül semamızda huruç etmek ve orada Miraç gerçekleştirmek üzere yapabileceğimiz şeyler var. Nasıl Resul'u Ekrem İsra mucizesini Mekke-i Mükerreme'den Burak isimli binitiyle gerçekleştirmişse bizim de binitlerimiz vardır. Bizim Burak'ımız salih, sağlam ve güçlü imanımızdır." diye konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Eyüp Sultan Camii dolunca, cemaat avluda namaz kılındı.

Eyüp Sultan Camii ve türbesi çok sayıda kişi tarafından ziyaret edilirken, bazılarının gelenlere lokum ikram ettiği görüldü.

Kandil dolayısıyla İstanbul'daki diğer camilerde de programlar düzenlendi.

Diyarbakır

Diyarbakır'da İl Müftülüğünce "İslamın 5. Haremi Şerif"i olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Merkez Sur ilçesinde bulunan Ulu Cami'deki programda Kuran-ı Kerim ile mevlit okundu, dua edildi.

Elazığ

Elazığ'da kandil dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Siirt

Siirt'te Ulu Cami, Abdulhakim Sancak Çarşı ve Yeni Mahalle camilerinde düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kandil dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Kuran-ı Kerim ve Türkçe, Kürtçe, Arapça ilahiler okunan programda, vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

İzmir

İzmir'deki camilerde kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Akşam namazının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda mevlit okundu, dua edildi.

Denizli

Denizli'de vatandaşlar, kandil dolayısıyla Delikliçınar Yeni Cami ve Ulu Cami olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Delikliçınar Yeni Cami'de düzenlenen kandil programına katılan vatandaşlar, okunan Kuran-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Aydın

Aydın'da, başta Bey ve Eskiyeni camileri olmak üzere kentteki camilerde yapılan programlara katılan vatandaşlar, kandilin maneviyatını yaşadı. Akşam ezanının ardından camiye gelenler, namaz kılarak dua etti.

Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" olarak bilinen Şanlıurfa'da Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere akın etti.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kuran-ı Kerim okudu.

Malatya

Malatya kent merkezindeki tarihi Hacı Yusuf Taş Camii'nde İl Müftülüğünce düzenlenen programda, Kuran-ı Kerim tilaveti sunulmasının arından mevlit okundu.

Malatya'nın Darende ilçesinde ise Somuncu Baba Külliyesi'ne gelen vatandaşlar, namaz ve dualarla Miraç Kandili'ni idrak etti.

Gaziantep

Gaziantep'te camilerde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İl Müftülüğünce, kent merkezindeki camilerde programlar yapıldı.

Merkez Şahinbey ilçesi Alleben Mahallesi'ndeki Ulu Cami'nde düzenlenen programda, Şahinbey Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, vaaz verdi.

Arcaklıoğlu, Miraç Kandili'nin önemine değinerek, bu gecenin en iyi şekilde idrak edilmesi gerektiğini söyledi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, akşam namazından itibaren kandil dolayısıyla camilere gelmeye başlayan vatandaşlar, yatsı namazına kadar Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti.

Merkez Onikişubat ilçesindeki Mahmut Es'ad Coşan Camii'ni dolduran vatandaşlar, Miraç Kandili'ni idrak etti. Ailelerin camiye çocuklarıyla geldiği gözlendi.

Adıyaman

Adıyaman'da Kırçalı Camii'nde program düzenlendi.

Akşam namazının ardından gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kilis

Kilis'te akşam namazının ardından camileri dolduran vatandalar, namaz kılarak dua etti.

Kayabaşı Camii'nde vaaz veren cami imamı Duran Raptiyeoğlu, Miraç Kandili'nin ülkenin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha da pekişmesine vesile olmasını temenni ederek, gecenin ibadetlerle değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Hatay

Hatay'da vatandaşlar Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camii'ne akın etti.

Caminin dolması nedeniyle bazı vatandaşlar cami avlusuna serilen halılar ve yanlarında getirdikleri seccadeler üzerinde namazlarını kıldı.

Osmaniye

Osmaniye'de Envarü-l Hamit Camii'nde mevlit programı düzenlendi.

İl müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun vaazının ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi. Bazı vatandaşlar yoğunluk dolayısıyla namazı caminin avlusunda kıldı.

İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul ediliyor

Miraç Kandili, 8 Mart'ta başlayan "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor.

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.

Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.

Kaynak: AA