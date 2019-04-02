Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Twitter'da, otizmli Jacob Barnett'in başarılarla dolu hayatının bulunduğu bir yazı paylaştı.

Jacob Barnett'a 2 yaşında otizm teşhisi konulduğunu aktaran Selçuk, "Herkes yapamadıklarına odaklanırken annesi yapabildiklerine odaklandı ve oğlunun geleceğini yeniden tasarladı. Jacob, 8 yaşında liseyi bitirdi, 16 yaşında kuramsal fizik alanında yüksek lisansını tamamladı, üniversitede kuantum fiziği dersleri verdi ve bugün ondan bir 'dahi' olarak söz ediliyor. Çünkü ailesi onun farkındaydı ve ona dair umutları vardı." değerlendirmesine yer verdi.

Ziya Selçuk, paylaşımında, "Özel çocuklarımız özel bakışı hak ediyor. İş ki otizmli kuzularımızın kilidini açmaya niyetimiz, inancımız olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA