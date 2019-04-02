MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir grup gazeteciye MHP Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, seçim sonucu tartışmalarına değindi. "Seçim sonuçlarına itiraz hukuki bir haktır. Eğer tutanaklara geçirilmemişse bunun mutlaka tamir ve telafisi şarttır" dedi.

Süreci yakından izlediklerini vurgulayan Bahçeli, "Yüksek Seçim Kurulu'nun en sağlıklı ve sağduyulu sonuca ulaşacağına inanıyorum" açıklamasını yaptı.

Devlet Bahçeli, Ankara ve İstanbul'da ilçelerin çoğunu Cumhur İttifakı'nın kazanıp büyükşehirde kaybetmenin sistem adaletsizliği olduğunu vurguladı.

Bu duruma karşın "Sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak ilçe belediye başkanlarını belirlesin." önerisi geldi.

Kaynak: TRT Haber

