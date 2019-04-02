AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak açıklama yaptı. Şenocak'ın açıklamasından satır başları şöyle:

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak açıklama yapıyor. https://t.co/ZMtUpdtCcD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 2 Nisan 2019

"Hileler ve usulsüzlükler tespit ettik"

Oy verme işleminin başlamasından itibaren mevzuata aykırı, adil seçim ortamını ifsat eden hileler ve usulsüzlükler tespit etmiş olduk.

Tüm itirazlarımızı, 39 ilçe seçim kuruluna bugün saat 15.00 itibariyle teslim ettik.

"YSK'ya bildirilen oylar arasında fahiş farklar var"

Oyların ilk olarak kayda geçirildiği ıslak imzalı ve mühürlü sandık sayım döküm cetvelleriyle sandık sonuç tutanakları ve YSK'ya bildirilen oylar arasında fahiş farklar tarafımızca tespit edilmiş ve itirazımıza konu edilmiştir.

Verileri giren memurlar Binali Yıldırım'ın oy sayısını sıfır olarak girmişler. Şu an bizim bu şekilde tespit ettiğimiz yaklaşık 2 bin 675 oy var. Şu anda bunlar YSK'da sıfır olarak görünüyor.

"Hukuki noktada takipçisi olacağız"

Burada bu işi hangi memurlar, neye dayanarak yapıyorsa bunlar üzerinde de gerekli hukuki noktadaki, ne yapılması gerekiyorsa bu süreç içerisinde yakın olarak takip edeceğiz.

"Usulsüzlükler vatandaşımızın hür iradesinin sandığa yansımasına halel getirdi"

Seçim sonucu tasnifinin her aşamasındaki maddi hatalar ve usulsüzlükler, geçersiz oyların seçim sonucuna direkt tesiri, vatandaşımızın hür iradesinin sandığa yansımasına halel getirmiştir.

"İstanbulluların kararı başımızın üstündedir"

Aziz İstanbulluların tercihi ve kararı da başımızın üstündedir.

Kaynak: AA