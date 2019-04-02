İstanbul Milletvekili Özdağ, yaptığı açıklamada, İyi Parti Başkanlık Divanı'ndan istifasına dair dilekçeyi partiye sunduğunu söyledi.
İyi Parti üyeliğinin devam ettiğini belirten Özdağ, "Partimdeki çalışmalarım sürüyor." dedi.
Kaynak: AA
Ümit Özdağ İyi Parti genel başkan yardımcılığından ve başkanlık divanı üyeliğinden istifa etti.
İstanbul Milletvekili Özdağ, yaptığı açıklamada, İyi Parti Başkanlık Divanı'ndan istifasına dair dilekçeyi partiye sunduğunu söyledi.
İyi Parti üyeliğinin devam ettiğini belirten Özdağ, "Partimdeki çalışmalarım sürüyor." dedi.
Kaynak: AA