Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki Melikiye Üs Bölgesi'nde şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in ailesine başsağlığı taziye telgrafı gönderdi.
Ergen, teröristlerin havan ve roket saldırısı sonucu şehit düşmüştü.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki Melikiye Üs Bölgesi'nde şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki Melikiye Üs Bölgesi'nde şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in ailesine başsağlığı taziye telgrafı gönderdi.
Ergen, teröristlerin havan ve roket saldırısı sonucu şehit düşmüştü.
Kaynak: AA