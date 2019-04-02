AK Parti'nin İstanbul'da yaptığı itirazı değerlendiren Beykoz İlçe Seçim kurulu, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimleri ile ilgili tüm sandıklardaki geçersiz oy pusulalarının yeniden sayılmasına ilişkin talebini kabul etti.

Ayrıca, oylama sırasında şikayet edilen ve tutanağa geçirilen oyların da yeniden sayılması kararlaştırıldı.

AK Parti, CHP ve Vatan Partisi'nin maddi hatalara ilişkin itirazlarının da kabulü yönünde hüküm verildi.

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimleriyle ilgili tüm sandık kurulu tutanakları, sayım döküm cetvelleri ve SEÇSİS girişlerinin kontrolünün de aynı anda yapılması karara bağlandı.

Fatih'te 12 sandık yeniden sayılacak

Fatih'te ise CHP'nin itirazı üzerine 12 sandığa ilişkin sonuç tutanaklarının yeniden incelenmesine karar verildi.

Ayrıca, AK Parti'nin talebi üzerine sonuç tutanaklarının incelenmesi ve geçersiz oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı.

3 ilçede oylar kısmen sayılacak

İtirazlar üzerine Çatalca, Şile ve Bayrampaşa ilçelerinde de oyların kısmen sayılmasına karar verildi.

Kaynak: TRT Haber