Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel Tarabya'daki Huber Köşkü'nde 1 saat süren ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından balkona çıkan Erdoğan ve Merkel, burada bir süre sohbet etti.

Erdoğan ve Merkel daha sonra yemekte bir araya geldi. Erdoğan, Merkel'e Rizeli ressam Selahattin Kara'nın yaptığı Ortaköy tablosunu hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tablo hakkında da bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 yıl önce Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlenen Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılış törenine katılmıştı.