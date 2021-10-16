Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 13:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sınır hattında 5'i terörist 10 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Yunanistan ve Suriye sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ, 2'si kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubu 10 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ, 2’sinin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi." denildi.
Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ, 2’sinin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/jSOmOkkZXk— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 16, 2021
Etiketler: DEAŞ FETÖ Milli Savunma Bakanlığı Suriye Terörle Mücadele Yunanistan
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